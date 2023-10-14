"واتس آب" يحصل على ميزات مهمة وعملية

أشارت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى بدء اختبارات بعض الميزات الجديدة في "واتس آب"، تمنح المستخدمين ميزات قد تكون مفيدة لهم في أعمالهم وحياتهم اليومية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإنه وفي النسخة 2.23.21.12 من تطبيق "واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد بدأ اختبار ميزة جديدة تمكن المستخدمين في مجموعات الدردشة من إنشاء اختصارات للأحداث التي يريدون تذكير باقي أعضاء المجموعة فيها أو يريدونهم أن ينضموا إليها.

وعند تحميل النسخة الاختبارية الأخيرة للتطبيق سيظهر للمستخدمين خيار ضمن قائمة مشاركة الدردشة يمكن من خلاله استحداث اختصار لحدث معين، وتعيين اسم للحدث، وتعيين موعده ومكانه الجغرافي، وإنشاء مكالمة فيديو جماعية للمشاركة فيه.

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ويمكن لمنشئ الاختصار الجديد اختيار أشخاص معينين من مجموعة الدردشة لتذكيرهم بالحدث، أو اختيار جميع أعضاء المجموعة، الأمر الذي سيغني مستخدمي "واتس آب" من اللجوء إلى تطبيقات أخرى في حال رغبوا بعقد أحداث معينة ومكالمات فيديو جماعية للمشاركة في هذه الأحداث.

وأعلن القائمون على "واتس آب" مؤخرا أيضا عن ميزة جديدة في التطبيق ستمكن المستخدمين من اختيار كلمة مرور لحماية ملفات الدردشة الخاصة.

المصدر: ixbit