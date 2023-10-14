خوارزميات Big data تساعد في التغلب على مرسلي البريد العشوائي

لا تترك الخوارزميات الذكية الجديدة أي فرصة للإعلانات المزعجة والمحتالين.

من الصعب التمييز بين مكالمة غير مرغوب فيها ومكالمة تجارية، وغالبا ما نجيب على رقم غير مألوف (ماذا لو كان شيئا مهما؟)، ولكن ردا على ذلك، كثيرا ما نسمع أخبارا تفيد بأننا "فزنا" بشهادة لزيارة صالون تدليك أو عيادة أسنان. وهناك مَن يحاولون بشكل مهووس أن يبيعوا لنا خدمات في مجال الاتصالات والعقارات والتمويل. وهناك أيضا محتالون عاديون.

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حسب الخبراء، فإن سوق المكالمات العشوائية نما في روسيا بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية. وهكذا، في عام واحد فقط، بدأ مرسلو البريد العشوائي في الاتصال بالروس أكثر بنسبة 73% مما كان عليه سابقا. وازدادت حصة المكالمات غير المرغوب فيها ضمن إجمالي عدد المكالمات الواردة تقريبا خلال هذا الوقت من 8% إلى %14. وكل مكالمة واردة سابعة في روسيا هي إعلان غير مصرح به.

وفقا لدراسة أجرتها وكالة TelecomDaily عام 2023، يواجه 94% من الروس بانتظام مكالمات ورسائل بريدية قصيرة (SMS) غير مرغوب فيها.

فيما تعمل خوارزميات البيانات الضخمة (Big Data) الآن على حظر البريد العشوائي في بضع دقائق.

واستغرق الأمر سابقا ثلاثة أيام على الأقل لوضع علامة على رقم الهاتف كرقم غير مرغوب فيه., للقيام بذلك، كان عليك تقديم طلب إلى موقع مشغل الاتصال وانتظار الموظفين للتحقق منه.

لكن التقدم لا يقف ساكنا. والآن يمكنك التعرف على المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها في دقائق معدودة، وذلك بفضل التكنولوجيا العالية.

وقال ناطق باسم شركة MTS الروسية للاتصالات إن تكنولوجيات "البيانات الضخمة " (Big data) تعمل ضد مرسلي البريد العشوائي، وذلك من خلال التعامل مع "البيانات الضخمة" التي تتيح بتحليل كميات هائلة من المعلومات بسرعة وكفاءة. لذلك، تقوم خوارزميات Big data بمعالجة جميع الطلبات المقدمة من المستخدمين في غضون دقائق.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا