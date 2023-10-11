مايكروسوفت تعالج عشرات الثغرات البرمجية في ويندوز مع التحديث الجديد

أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة ويندوز، عالج الكثير من الثغرات البرمجية في تلك الأنظمة.

وأشارت مايكروسوفت في مواقعها الرسمية إلى أن التحديث الأمني الذي صدر الثلاثاء الماضي عالج 104 ثغرات برمجية في أنظمة ويندوز، منها 45 ثغرة تتعلق بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد، 12 ثغرة منها وصفتها بالخطيرة ويمكن استغلالها لاختراق الحواسب.

كما عالج التحديث 26 مشكلة برمجية تتعلق بالامتيازات في أنظمة ويندوز، و17 ثغرة تتعلق بمشكلات "رفض الخدمة".

ومن بين الثغرات التي تمت معالجتها كانت ثغرة تحمل الرمز "CVE-2023-41763" وتتعلق بأنظمة الامتيازات في تطبيقات سكايب Skype for Business.

وتمت معالجة ثغرة "CVE-2023-36563" التي وصفت بأنها ثغرة أمنية في أنظمة ويندوز وترتبط ببرمجيات Microsoft WordPad، وكذلك عولجت ثغرة CVE-2023-44487.

المصدر: 4pda