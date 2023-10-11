تحذيرات من مشكلة أخرى في هواتف آيفون الجديدة!

بعد الشكاوى التي قدمها العديد من مستخدمي هواتف "آيفون-15" بسبب ارتفاع حرارة هواتفهم، بدأ بعض مستخدمي هذه الأجهزة يعانون من مشكلة أخرى في الشاشات.

وذكر موقع iPhones.ru أن بعض مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro الجديدة اشتكوا مؤخرا من مشكلة توقف شاشات أجهزتهم عن العمل فجأة.

وأشار الموقع إلى أنه وفي حال ظهور المشكلة المذكورة يجب على مالكي الهواتف مراجعة مراكز خدمة االصيانة المعتمدة لشركة آبل، وإذا قرر المختصون أن المشكلة هي بسبب خلل في الهاتف نفسه سيتم استبدال الهاتف بهاتف آخر جديد.

وتبعا للموقع فإن مشكلة الشاشات في هواتف آيفون الجديدة قد تكون بسبب خطأ برمجي في أنظمة التشغيل، وتقوم شركة آبل حاليا بإعداد تحديث برمجي لهواتفها لمعالجة المشكلة المذكورة.

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ونوه موقع iPhones.ru إلى "أن أصحاب هواتف iPhone 15 Pro يمكنهم إرجاع هواتفهم أو استبدالها دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة المعتمدة في حال لم يمضي على أكثر من أسبوعين من شرائهم للهاتف".

المصدر: إزفيستيا