Oppo تطلق هاتفا آخر لمنافسة هواتف سامسونغ وهواوي

أعلنت Oppo عن هاتف جديد صممته لينافس هواتف هواوي وسامسونغ المتوسطة الفئة من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف Oppo A18 الجديد بتصمم أنيق وهيكل بأبعاد (163.7/75/8.2) ملم، وزنه 188غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.

وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل/ ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Mediatek MT6769 Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، وسيطرح الهاتف بلونين أساسيين هما الأسود والأزرق السماوي.

المصدر: 3dnews