روسيا.. إطلاق تطبيق جديد لتشجيع السياحة الصناعية في موسكو

أعلنت سلطات مدينة موسكو عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد سيساعد على تنشيط السياحة إلى المناطق الصناعية في المدينة.

تم تطوير تطبيق "Open Industry" الجديد من قبل الخبراء في شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي وخبراء تابعين لمشروع "Open#Mosprom" الروسي، وبالتعاون مع هيئة المبادرات الاستراتيجية الروسية، ومن خلال هذا التطبيق سيتمن سكان روسيا من المشاركة برحلات استكشافية إلى المؤسسات الصناعية في موسكو.

وحول الموضوع قال نائب عمدة موسكو، فلاديمير يفمينوف: "للحصول على رحلة إلى المنشآت الصناعية في موسكو عبر التطبيق يحتاج المستخدم لكسب النقاط من خلال بعض المهام والنشاطات التي يقوم بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل مشاهدة بعض مقاطع الفيديو والمشاركة ببعض الاختبارات التعليمية وإكمال المهام الإبداعية".

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وأضاف: "التطبيق ما يزال في مراحله الأولية ويمكن من خلاله زيارة 20 مؤسسة صناعية مثل مصنع تطوير المصاعد موسليفت، ومصنه أوتشاكوفا للمشروباتالغازية، وبعض مصانع الخبز ومصانع اللحوم في موسكو".

وأشار يفمينوف إلى أن مشروع "Open#Mosprom" الذي تم إطلاقه عام 2019 قد شارك فيه أكثر من 14.6 مليون شخص، وتم في إطاره تنظيم اكثر من ألفي رحلة افتراضية عبر الإنترنت للتعريف بالمنشآت الصناعية الروسية، وعقدت في إطاره أيضا أكثر من 500 دورة تعليمية.

المصدر: فيستي