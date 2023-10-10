 
مباشر
عاجل
الأرجنتين تعلن مقتل 7 من مواطنيها وفقدان 15 في إسرائيل

يعمل 16 يوما بالشحنة الواحدة.. أبرز ما يميز سوار Xiaomi الذكي الجديد

العالم الرقمي و Social media

يعمل 16 يوما بالشحنة الواحدة.. أبرز ما يميز سوار Xiaomi الذكي الجديد
youtube/@obzor_bez_sintetiki
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6zp

من بين أبرز الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تم الكشف عنها هذا العام يأتي سوار Smart Band 8 الجديد من Xiaomi لما حمله من مواصفات عملية وجيدة.

ويتميز السوار الجديد بتصميم أنيق وهيكل يمكن فصله عن  الحزام الذي يثبت على المعصم ليتحول إلى جهاز محمول صغير يمكن وضعه في الجيب أو تثبيته مع المفاتيح.

وحصل الجهاز على عدة أنواع من الأحزمة المطاطية والمعدنية الأنيقة التصميم، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 1.62 بوصة دقة عرضها (490/192) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

وزوّدته Xiaomi ببطارية  تعمل 16 يوما تقريبا في وضع الاستخدام العادي، وتعمل لـ 6 أيام مع وضع Always On Display.

إقرأ المزيد
سامسونغ تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة SmartTag 2
سامسونغ تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة SmartTag 2

وحصل السوار على تقنيات لتتبع حالة النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات لمراقبة عدد الخطوات التي يقطعها يوميا، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، وميزة السطوع التلقائي للشاشة، والعديد من واجهات الاستخدام التي تلبي متطلبات المستخدمين المتنوعة.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا