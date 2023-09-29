غوغل تمنح الحواسب ميزات مهمة مع تحديث ChromeOS الجديد

أعلنت غوغل عن تحديث جديد لأنظمة ChromeOS، يحمل معه العديد من الميزات للحواسب والأجهزة الإلكترونية العاملة بهذه الأنظمة.

وتبعا لغوغل فإن الإصدرا 117 من أنظمة ChromeOS حمل معه العديد من التغيرات التي تتعلق بالمظهر العام لواجهات التشغيل والتطبيقات، إذ صمم بطريقة Material You التي تشبه الطريقة المعتمدة في انظمة "أندرويد-12".

وأعيد مع التحديث الجديد تصميم قوائم عرض الإعدادات، وأضيفت إلى هذه القوائم أزرار جديدة مستطيلة الشكل، منها أزرار للتحكم بتقنيات "بلوتوث" و Wi-Fi ، كما أضيفت لهذه القوائم أيقونات دائرية للتطبيقات.

وحصلت واجهة الاستخدام الرئيسية مع التحديث أيضا على لوحة إشعارات جديدة وضعت أسفل الجهة اليمنى من الشاشة، واحتوت هذه اللوحة على تنبهات جديدة للتطبيقات والرسائل.

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والشيء المهم الآخر في التحديث هو أن برمجياته باتت تساعد في التقليل من استهلاك الطاقة في الأجهزة، كما أضيفت إليه تقنيات جديدة تساعد المستخدم على شحن البطارية بشكل أفضل في الحاسب.

وأضافت غوغل مع التحديث الجديد إمكانيات أكبر للتحكم بالألوان للذين يعانون من مشكلات في الرؤية، ويمكن الوصول إلى هذه الإعدادات من خيار Display and Magnification في قوائم الإعدادات.

المصدر: chromeunboxed+وكالات