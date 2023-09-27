هواوي تتحدى سامسونغ بهاتف ذي قدرات تصوير ممتازة

تستعد هواوي لإطلاق هاتف جديد يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Huawei nova 12 Pro سيحصل على هيكل أنيق التصميم محاط بإطار متين مصنوع من الألومينيوم، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2652/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 429 شمعة/م، ومحمية بزجاح Kunlun Glass 2 المضاد للصدمات والخدوش.

وسيعمل الهاتف بمعالج Kirin 9000S، ومعالج رسوميات Maleoon 910 GPU، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، ومستشعر ليزري، وكاميرته الأمامية ستكون ثنائية العدسة بدقة (60+8) ميغابيكسل.

وستدعم هواوي هذا الجهاز بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: gsmarena