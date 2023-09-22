Tecno تطلق أحد أجمل الهواتف القابلة للطي (فيديو)

كشفت Tecno عن هاتف Phantom V Flip الذي حصل على تصميم مميز جدا ومواصفات متطورة.

أكثر ما يشد الانتباه في الهاتف الجديد هو تصميمه المميز وخصوصا شاشته الخارجية التي أتت على شكل دائرة وتوضعت حولها الكاميرات.

وحصل هذا الجهاز على هيكل قابل للطي أبعاده (171.7/74/7) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، ووزنه 194 غ، ودعم الهيكل بإطارات من الألومينيوم المتين، وغطي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وشاشته الأساسية المرنة أتت Foldable LTPO AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، أما شاشته الخارجية فأتت بمقاس 1.32 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات HIOS 13.5، ومعالج Mediatek Dimensity 8050، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

إقرأ المزيد

أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (64+13) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

المصدر: 4pda