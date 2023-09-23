مايكروسوفت تعلن عن واحد من أفضل الحواسب المحمولة (فيديو)

أعلنت مايكروسوفت عن حاسب Surface Studio 2 الذي طورته ليكون أحد أفضل الحواسب المحمولة وأكثرها تميزا.

حصل الحاسب الجديد على هيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم، وصممت شاشته لتتحرك بزوايا مختلفة ولتميل بشكل يجعلها تغطي لوحة المفاتيح ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير.

وجاءت شاشته بمقاس 14.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1600) بيكسل، يمكن التحكم بها باللمس، أو الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي مرفق بالحاسب.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج i7 من Inte من الجيل 13 مجهّز بـ 14 نواة، ومعالج رسوميات GeForce RTX 4060، وذواكر وصول عشوائي 64 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

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ودعمته إنتل بشريحة NPU التي توفر له تعاملا ممتازا مع المؤثرات الصوتية والصورية، وزودته بمنفذ NPU، ومنفذي USB-C يدعمان معيار Thunderbolt 4، ومنفذ Surface Connect للسماعات، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD، أما بطاريته فتمكنه من العمل إلى مدة تصل إلى 19 ساعة.

المصدر: ixbit