موتورولا تعود للمنافسة في عالم الحواسب اللوحية بجهاز مميز

تستعد موتورولا للكشف عن حاسب أندرويد جديد ستنافس من خلاله أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Moto Tab G84 المنتظر سيكون نسخة معدلة عن حاسب Moto Tab 70، وسيحصل على هيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (255.5/167/7.4) ملم، وزنه 478 غ.

وسيأتي بشاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الحاسب بنظام أندرويد، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC .

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وسيحصل على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وسيزود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7700 ميلي أمبير .

المصدر: 4pda