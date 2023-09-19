"كاسبرسكي" تفتتح في الرياض أول مركز للشفافية لها في الشرق الأوسط

أعلن مؤسس شركة "كاسبرسكي" الروسية يفغيني كاسبرسكي أن شركته افتتحت في الرياض أول مركز للشفافية لها في الشرق الأوسط، للتعريف عن الرموز المصدرية لمنتجاتها.

تم افتتاح المركز الجديد في العاصمة السعودية الرياض وافتتح معه شركة Kaspersky Academy التي ستساعد في تكوين مجموعة من المواهب الوطنية هناك، كما تم افتتاح مكتب جديد للشركة.

وأشار يفغيني كاسبرسكي إلى أن المركز الجديد سيتيح لزواره إمكانية التعرّف على الرموز المصدرية للمنتجات البرمجية، لتكون شركة "كاسبرسكي" أول شركة للأمن السيبراني تكشف علنا عن الرموز المصدرية أو ما يسمى بالـ ( الكود المصدري) الخاص بها للتقييم الخارجي، وأن الشركة تمتلك حاليا 10 مراكز من هذا النوع حول العالم، ووصلت الاستثمارات في هذا المشروع إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار.

وحول خصوصية عمل المركز قال كاسبرسكي: "نحن نمنح إمكانية الوصول إلى مركزنا فقط للمؤسسات الموثوقة - الخاصة والحكومية، ولا يستطيع الأشخاص المجهولون الوصول إلى بياناتنا. إن الأمان مفتوح المصدر للجميع هو تناقض لفظي، لأنه بخلاف ذلك سيتمكن المتسللون من الوصول إليه، ولا نريد أن يتعلموا منا".

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وافتتح المركز الجديد في الرياض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، هيثم بن عبد الرحمن العوهلي بحضور مسؤولي الوزارة والشركة، وعدد من المختصين والمهتمين بالمجالين التقني والرقمي.

وأشارت جريدة الرياض إلى أن "كاسبرسكي اختارت العاصمة الرياض لتكون مقرا لإنشاء أول مركز للشفافية لها في منطقة الشرق الأوسط، تماشيا مع (رؤية 2030)، وتأكيدا لمكانة المملكة بوصفها مركزا للتقنية والابتكار، وبالتوازي مع تحولها إلى وجهة لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تؤسس مقرات إقليمية لها بالرياض".

المصدر: نوفوستي + وكالات سعودية