Yandex تحدّث تطبيقها الخاص بخدمات الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة Yandex الروسية عن إدخال تحديثات جديدة على تطبيق "Pay" الذي طوّرته لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

وأشارت الشركة إلى أن التطبيق بات يجمع الآن جميع خدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها في منصة واحدة، وبات يدعم بطاقات المصارف الخارجية وبطاقات Yandex المصرفية، كما يمكن للمستخدم الاعتماد عليه للدفع عبر تقنيات NFC أو عبر رموز QR المخصصة للدفع الإلكتروني.

وعند إضافة بطاقات المصارف الخارجية إلى خدمة Yandex Pay من خلال التطبيق سيعرض على المستخدم استرداد 1% من قيمة المشتريات التي يقوم بدفع ثمنها من خلال الخدمة.

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وتوفر خدمات Yandex Pay لمستخدمها أيضا ميزة "الدفع بالتقسيط" إذ يمكنه سداد قيمة مشترياته خلال مدة تصل إلى 24 شهرا، كما توفر له ميزة "الادخار" التي يمكنه من خلالها ادخار مبالغ مالية ليحصل على نسب فوائد تصل إلى 13% سنويا.

وأشارت Yandex إلى أن بيانات البطاقات المصرفية المرتبطة بخدمة الدفع الإلكتروني الخاصة بها يتم تخزينها بشكل آمن ومشفر وفق معايير الأمان الدولية " PCI DSS 4.0".

المصدر: 3dnews