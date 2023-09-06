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منصة Zoom لمكالمات الفيديو تحصل على ميزات جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي

العالم الرقمي و Social media

منصة Zoom لمكالمات الفيديو تحصل على ميزات جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي
Legion-Media
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أعلن القائمون على منصة Zoom أن المستخدمين سيحصلون على ميزات جديدة بفضل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصة.

وكشفت منصة Zoom عن أداة الذكاء الصطناعي الجديدة AI Companion وأشارت إلى أن هذه الأداة هي نسخة محدثة عن أداة Zoom IQ التي كانت توفرها سابقا.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في AI Companion سيكون بإمكان مستخدمي Zoom  تجميع ملخصات لمناقشات الدردشة وإنشاء ردود على الأسئلة الواردة، كما تتيح الأداة الجديدة الاستعداد بسرعة لاجتماعات العمل عبر تقنية الفيديدو والحصول على ملخصات للاجتماعات السابقة والعثور على المستندات ذات الصلة بموضوع الاجتماع.

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يعتمد AI Companion على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Zoom، جنبًا إلى جنب مع تقنيات Meta/ Llama 2، بالإضافة إلى الشبكات العصبية من OpenAI وAnthropic، ويساعد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة في توليد فرص أفضل للتعامل مع البيانات بسرعة ودقة.

المصدر: 3dnews

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