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عمل شبكة X يشهد خللا في بعض البلدان

العالم الرقمي و Social media

عمل شبكة X يشهد خللا في بعض البلدان
Globallookpress
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أفاد موقع Downdetector الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، برصد أعطال في عمل شبكة التواصل الاجتماعي X ("تويتر" سابقا) في عدد من البلدان اليوم الثلاثاء.

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مستخدمو "تويتر" حول العالم يشتكون من خلل

وذكر Downdetector أن المستخدمين الذين أبلغوا عن حالات الخلل، تحدثوا عن مشكلات في عمل الموقع والتطبيق لشبكة X.

وجاءت غالبية تقارير الأعطال من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ولكن عدد الشكاوى حول أداء X يتزايد في بلدان أخرى أيضا.

ولا يزال الوصول إلى هذه الشبكة الاجتماعية مقيدا في روسيا منذ مارس 2022 بسبب نشرها "معلومات غير صحيحة مخالفة للقانون".

المصدر: "تاس"

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