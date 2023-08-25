"مايكروسوفت": الذكاء الاصطناعي قد يكرر أخطاء عصر وسائل التواصل الاجتماعي

ذكر رئيس شركة "مايكروسوفت" براد سميث، اليوم الجمعة، أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يهدد بتكرار الأخطاء التي ارتكبتها صناعة التكنولوجيا في بداية عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سميث في منتدى للأعمال إن "هذه الشكوك لم ترد لدى مطوري هذه التكنولوجيا". مشيرا إلى أن "تفاؤلهم ذكره بالسنوات الأولى لمنصات التواصل الاجتماعي".

وأوضح سميث، أن في حينه، أصبحت صناعة التكنولوجيا "مبتهجة بعض الشيء بشأن الإيجابيات التي ستجلبها وسائل التواصل الاجتماعي للعالم، من دون التفكير بالمخاطر أيضا".

وأكد سميث: "علينا أن نكون واضحين ومتحمسين للفرص، ولكن علينا أن نفكر بشكل عميق بل ونقلق بشأن الجانب السلبي، ويتعين علينا بناء حواجز الحماية من البداية".

وتثير التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي قلقا في أنحاء العالم بشأن ما تنطوي عليه التكنولوجيا من قدرة على نشر المعلومات المضللة، وإساءة الاستخدام وإحداث اضطرابات في سوق العمل.

وقالت دراسة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، إن "احتمال تعزيز الذكاء الاصطناعي للوظائف أكبر من احتمال تدميره لها، في ظل القلق المتزايد حيال التأثير المحتمل للتكنولوجيا".

وهناك مخاوف من أن تقوم روبوتات الدردشة بإغراق الإنترنت بالمعلومات المضللة، أو أن تنتج الخوارزميات المتحيزة مواد عنصرية وغيرها أو إمكان أن تؤدي الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تدمير صناعات بأكملها.

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المصدر: أ ف ب