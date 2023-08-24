العلماء في بطرسبورغ يطورون ذكاء اصطناعيا يتعرف على التعب بناء على حركة العينيْن

أعد العلماء في بطرسبورغ قاعدة بيانات خاصة بتدريب الشبكات العصبية على التعرف على تعب مستخدمي أجهزة الكمبيوتر.

ابتكر الأخصائيون في مركز بطرسبورغ للبحوث العلمية منظومة تسمح بالتعرف على تعب مشغلي أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة بناء على طبيعة حركة عيونهم.

وقال كبير الباحثين في مختبر الأنظمة المتكاملة الخاصة بالأتمتة في مركز بطرسبورغ للبحوث العلمية أليكسي كاشيفنيك:" قد طورنا قاعدة البيانات المتعددة المواصفات لتدريب الشبكات العصبية على تصنيف حالة التعب واليقظة لدى مشغل جهاز الكمبيوتر. وتحتوي قاعدة البيانات التي تم جمعها على مجموعة فريدة من المؤشرات المختلفة، بما في ذلك حركة العين، والمؤشرات الفسيولوجية، والاختبارات النفسية للمستخدمين".

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وأشار إلى أنه يتوقف في كثير من الأحيان تشغيل الأنظمة المعقدة وحتى حياة الناس على شخص جالس أمام الكمبيوتر وحالته. ويتم التحكم في العديد من مرافق البنية التحتية، بدءا من المنشآت الصناعية وانتهاء إلى المطارات، من قبل مشغل واحد أو بضعة مشغلين. وتؤدي زيادة التعب إلى انخفاض التركيز وزيادة المخاطر، وبالتالي، فإن التعرف على حالة المشغّل في الوقت المناسب والإعلام بها يعد مهمة تضمن سلامة تلك المرافق.

يتم جمع البيانات حول المعلمات الفسيولوجية للمشغل باستخدام عدة أجهزة استشعار، وهناك كاميرا فيديو، وجهاز تخطيط العين (جهاز يتتبع حركة العين)، وجهاز رصد معدل ضربات القلب، وجهاز تخطيط كهربية الدماغ. وقد أجريت القياسات في الصباح وبعد الظهر وفي المساء خلال يوم عمل المشغلين.

بالإضافة إلى ذلك، تم في إطار التجربة اختبار المشغلين بشأن جودة النوم ودرجة التعب والتفاعل البصري الحركي المعقد. واستمرت الدراسة خلال 8 أيام، وشارك فيها 10 أشخاص مارسوا أعمالا مختلفة، بما في ذلك العمل غير النشيط مثل القراءة، والعمل النشيط مثل لعبة تتريس.

وقد أصبحت قاعدة البيانات المعدة الآن متاحة مجانا لجميع مطوري البرامج، ويمكنهم استخدامها لاختبار منتجاتهم. وتم دعم المشروع بمنحة مالية قدمها صندوق المؤسسات الصغيرة المبتكرة في المجال العلمي والتقني (صندوق تعزيز الابتكارات). وضمت المجموعة العلمية العلماء من بطرسبرغ وأكاديمية العلوم، وجامعة بطرسبرغ الحكومية، وجامعة نوفوسيبيرسك، وجامعة الصداقة بين الشعوب ومدرسة الاقتصاد العليا في موسكو.

المصدر: تاس