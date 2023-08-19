هاتف آخر من vivo يتحدى أفضل هواتف أندرويد من حيث السعر والمواصفات
بدأت vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي زودته بميزات ممتازة وستطرحه بسعر منافس جدا.
ويأتي هاتف vivo Y77 المعدّل بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار أبعاده (164.1/76.2/8) ملم، وزنه 190 غ.
أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.64 بوصة دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 7020، ومعالج رسوميات IMG BXM، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
وزودته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا، أما أسعار نسخ هذا الهاتف فتبدأ من 170 يورو تقريبا.
المصدر: 3dnews