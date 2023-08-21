روسيا.. إطلاق تطبيق للإبلاغ عن الدونات المشبوهة والحالات الطارئة

أعلنت منظمة "الجبهة الشعبية" في روسيا عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف والأجهزة الذكية يمكن للمواطنين من خلاله الإبلاغ عن ظهور درونات مشبوهة أو عن حالات طارئة.

وخلال الكشف عن التطبيق الجديد قال ممثلو المنظمة: "سكان روسيا بحاجة لتحميل هذا التطبيق في هواتفهم، فإذا لاحظ مستخدم التطبيق وجود أية أشياء مشبوهة مثل الدرونات أو المجموعات التخريبية أو أي شيء طارئ يمكنه فتح التطبيق (الرادار) والإبلاغ عن الأمر وتحديد الموقع الذي رأى فيه هذا الشيء، وسيتم إرسال الإشارة على الفور إلى الهيئات الفيدرالية المختصة لتتحقق من الأمر وتتخذ الإجراءات المطلوبة".

ويمكن تثبيت التطبيق المذكور على الهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد عبر متجري GooglePlay وRuStore الإلكترونيين.

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وحول الموضوع قال رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة "الجبهة الشعبية" في روسيا، ميخائل كوزنيتسوف: "أدركنا أننا بحاجة حقا لتطبيق واضح وسهل الاستخدام لتسهيل حياة المواطنين وجعلها آمنة، شكرا للمسؤولين في وزارة الدفاع والجيش الذين كانوا متفهمين وسمحوا لنا بتطوير هذا التطبيق وساعدونا على تطويره أيضا".

المصدر: فيستي