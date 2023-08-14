"تيلغرام" يطلق ميزة القصص (ستوريز) مجانا لجميع المستخدمين

أعلن الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق "تيلغرام"، بافل دوروف، أنه سيكون بإمكان المستخدمين البدء بنشر القصص (ستوري) بشكل مجاني وتدريجي اعتبارا من اليوم.

قال دوروف على قناته في التطبيق: "يمثل عرض القصص التدريجي لجميع المستخدمين اليوم بداية هذه المرحلة الجديدة في تاريخ "تيلغرام"".

وسمح "تيلغرام" بنشر القصص في يوليو فقط لحاملي اشتراك Telegram Premium المدفوع. حيث يمكن للمستخدمين الآخرين مشاهدة قصص أصحاب الاشتراكات والتعليق عليها.

المصدر: تاس