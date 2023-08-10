ماسك يهاجم هيئة البث الأسترالية لإغلاقها حاسباتها على منصة X

اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هيئة البث العامة الأسترالية ABC بتبني الرقابة بعد أن قلصت بشكل كبير وجودها على منصة X (تويتر سابقا).

ورد ماسك على خطوة الهيئة الأسترالية، بكتابة منشور، على منصة X جاء فيه: "بالطبع هم يفضلون وسائل التواصل الاجتماعي التي توافق على الرقابة. الجمهور الأسترالي لا يفضل ذلك".

Well of course they prefer censorship-friendly social media.



The Australian public does not. — Elon Musk (@elonmusk) August 9, 2023

وقال العضو المنتدب لـABC، ​​ديفيد أندرسون، إن الهيئة ستغلق جميع حساباتها الرسمية تقريبا على X، مشيرا إلى "التفاعلات السامة" على المنصة كسبب للقرار، إلى جانب التكلفة والتفاعلات الأفضل مع محتوى الهيئة على منصات أخرى.

وأفاد أندرسون بأن الغالبية العظمى من جمهور ABC على وسائل التواصل الاجتماعي موجودون على "يوتيوب" و"فيسبوك" و"انستغرام" و"تيك توك"، مشددا على "أننا نريد تركيز جهودنا ومواردنا على مكان تواجد جمهورنا".

ABC هي ثالث ناشر يزيل حساباته من على X، بعد NPR وPBS الأمريكيتين في أبريل.

وغادرت NPR وPBS المنصة بعد أن صنفهما ماسك بـ"وسائل الإعلام التابعة للدولة"، ثم تغير تصنيفهما لاحقا إلى "وسائل الإعلام الممولة من الحكومة".

المصدر: "الغارديان"