سيناتور روسي يطلب حجب خدمة "عين الرب" لتسجيلها أصوات الروس

وجّه السيناتور أرتيوم شيكن رسالتيْن إلى لجنة "روس كوم نادزور" (الرقابة الروسية) ومكتب المدعي العام يطلب فيهما التحقق من مخدم "عين الرب" (Eye of God).

هذا المخدم يقدم، من بين أمور أخرى، خدمة تسجيل أصوات الروس مقابل المال بدون موافقتهم، وحجبه في حال تأكيد وجود مخالفات للقانون الروسي.

وقال أرتيوم شيكن نائب رئيس لجنة تنمية الاقتصاد الرقمي في مجلس الاتحاد الروسي في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "في الوقت الحالي هناك مخاوف كبيرة بشأن الاحتيال باستخدام البيانات البيومترية وآليات الذكاء الاصطناعي. ومن بين الخدمات المنتشرة في روسيا مخدم "عين الرب" الذي يقدّم خدمة تتيح تسجيل مكالمات هاتفية مقابل المال".

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وأكّد أن خدمة تسجيل الصوت تتحقق بدون علم المواطن، وهو ما يخالف تشريعات روسيا في مجال البيانات الشخصية والبيومترية.

وجاء في رسالة بعث بها السناتور إلى رئيس لجنة الرقابة أندريه ليبوف: "بمساعدة هذه الخدمات يمكن للمجرمين الحصول على عينات بيومترية من أصوات المواطنين واستخدامها لأغراض مختلفة، لا سيما لأغراض إجرامية. أرجو التحقق واتخاذ الإجراءات لحجب مورد الإنترنت عنها إذا تم تأكيد المعلومات المذكورة أعلاه".

وأشار البرلماني إلى تزايد عدد المخططات الاحتيالية على اختلافها، تلك التي تستخدم البيانات البيومترية وآليات الذكاء الاصطناعي. وشدد شيكن على أن الفئة من السكان الأكثر عرضة للخداع هي المواطنون من الجيل الأكبر سنا والمتقاعدون.

وتم توجيه رسالة مماثلة إلى المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف جاء فيها: "أرجوكم تنظيم الفحص على مستوى المدعي العام، وعند تأكيد المعلومات حول وقائع انتهاك التشريعات الروسية أرجو اتخاذ تدابير من قبل مكتب المدعي العام".

المصدر: RT