شركة تابعة لإيلون ماسك في شأن تصميم أذرع آلية يمكن التحكم فيها بواسطة مستشعرات مزروعة في الدماغ

تخطط شركة Neuralink التي يمتلكها إيلون ماسك لتطوير أذرع وأرجل آلية يتم التحكم فيها بواسطة جهاز استشعار يزرع في دماغ الإنسان.

أفادت بذلك الأسبوع الماضي بوابة Business Insider الإلكترونية.

ونقلت البوابة عن إيلون ماسك قوله:" وفي حال الجمع بين تطويرات Neuralink في مجال التكنولوجيا العصبية وخبرة "تسلا" في مجال تطوير الإنسان الآلي (روبوت Optimus) ستتاح إمكانية تطوير ذراع آلية وساق آلية تشبهان الذراع والساق البيولوجيتيْن وحتى أفضل منهما مستقبلا". ومضى رجل الأعمال قائلا: "نعتقد أنه يمكننا بالفعل تصنيع "جسم سيبراني" يتمتع بقدرات مذهلة".

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وقد تم استحداث شركة Neuralink الناشئة من قبل إيلون ماسك في يوليو عام 2016 لتقوم بتطوير رقائق إلكترونية يمكن زرعها في نهاية المطاف في الدماغ البشري. ويعتقد رجل الأعمال أن مثل هذه الواجهات العصبية ستسمح للإنسان بأن يصبح "سايبورغا" قادرا على التصدي للذكاء الاصطناعي ومساعدة البشر على تعلم كيفية التحكم مباشرة في الكمبيوتر باستخدام قوة التفكير.

في 25 مايو عام 2023 أعلنت الشركة أنها حصلت على ترخيص من إدارة الرقابة على جودة المواد الغذائية والأدوية (FDA) التابعة لوزارة الصحة الأمريكية بإجراء تجارب سريرية على البشر.

المصدر: تاس