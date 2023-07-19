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خلل فني في تطبيق "واتس آب" يمنع مستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل

العالم الرقمي و Social media

خلل فني في تطبيق
Gettyimages.ru
"واتس آب"
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واجه مستخدمو تطبيق "واتس آب" في عدد من الدول صعوبة في استخدام المراسلة الفورية التي يتيحها التطبيق بسبب خلل فني لم يكشف عنه بعد.

وقال مستخدمون للتطبيق إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية والصور والفيديوهات بسهولة، مشيرين إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوان في الوضع الطبيعي تضاعف إثر الخلل.

وأفاد موقع "داون ديتيكتر" الذي يراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة"، بأن مستخدمي "واتس آب" يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف المحمولة والحواسيب كذلك.

وذكر الموقع أن أكثر من 50 ألف شخص بلغوا عن خلل في "واتس آب" على مستوى العالم، تتضمن غالبية المشكلات المبلغ عنها إرسال رسائل في التطبيق.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأنها تواصلت مع القائمين على التطبيق للتعليق، لكنها لم تتلق ردا على الفور.

وقالت "واتس آب" في تغريدة على "تويتر" إن تعمل بسرعة لحل مشكلات الاتصال وستقوم بإبلاغ المستخدمين في أقرب وقت ممكن.

والشهر الماضي أبلغ مستخدمون حول العالم عن مواجهة خلل في تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" من بينها "واتس آب" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

ومن بين البلاغات حينها، وجود خلل في إرسال الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو، والصور على التطبيقات المذكورة، بينما كان إرسال الرسائل النصية متوفرا.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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