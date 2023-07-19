خلل فني في تطبيق "واتس آب" يمنع مستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل

واجه مستخدمو تطبيق "واتس آب" في عدد من الدول صعوبة في استخدام المراسلة الفورية التي يتيحها التطبيق بسبب خلل فني لم يكشف عنه بعد.

وقال مستخدمون للتطبيق إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية والصور والفيديوهات بسهولة، مشيرين إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوان في الوضع الطبيعي تضاعف إثر الخلل.

WhatsApp is down 🥺 — A Blackwoman 🖤 (@A_Blackwoman) July 19, 2023

Wait. My whatsapp is NOT loading. What is happening 😮



Who shares same experience@alien_graphics4 — Micheal Great (@Mbamicheal22) July 19, 2023

Everybody checking twitter to see if whatsapp is down for everyone else pic.twitter.com/LG7bRdIRnO — Pizza Dad (@Pizza__Dad) July 19, 2023

Not WhatsApp telling us on twitter that’s it’s down🤣🤣 it must be really down and out — PhezyM (@Clerencempc) July 19, 2023

وأفاد موقع "داون ديتيكتر" الذي يراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة"، بأن مستخدمي "واتس آب" يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف المحمولة والحواسيب كذلك.

وذكر الموقع أن أكثر من 50 ألف شخص بلغوا عن خلل في "واتس آب" على مستوى العالم، تتضمن غالبية المشكلات المبلغ عنها إرسال رسائل في التطبيق.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأنها تواصلت مع القائمين على التطبيق للتعليق، لكنها لم تتلق ردا على الفور.

وقالت "واتس آب" في تغريدة على "تويتر" إن تعمل بسرعة لحل مشكلات الاتصال وستقوم بإبلاغ المستخدمين في أقرب وقت ممكن.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible. — WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023

والشهر الماضي أبلغ مستخدمون حول العالم عن مواجهة خلل في تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" من بينها "واتس آب" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

ومن بين البلاغات حينها، وجود خلل في إرسال الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو، والصور على التطبيقات المذكورة، بينما كان إرسال الرسائل النصية متوفرا.

المصدر: RT + وسائل إعلام