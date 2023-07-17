"مايكروسوفت" و"سوني" تتوصلان إلى اتفاق لإبقاء "كول أوف ديوتي"

توصلت شركتا "مايكروسوفت" و"سوني" للتكنولوجيا إلى صفقة تسمح بالاستمرار في إتاحة لعبة الفيديو الشهيرة "كول أوف ديوتي" على أجهزة "بلاي ستيشن".

وبدأت شركة "مايكروسوفت" المالكة لأجهزة "إكس بوكس" المنافسة، إجراءات للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "أكتيفيجن بليزرد" المنتجة للعبة "كال أوف ديوتي" في يناير 2022.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من احتمال أن تحد من المنافسة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، ما دفع إلى تعليق إنهاء عملية الاستحواذ.

وتعني "الصفقة الملزمة" التي أعلنت عنها "مايكروسوفت" أنه سيستمر إصدار لعبة "كال أوف ديوتي" على كل من "إكس بوكس" و"بلاي ستايشن".

وقال مسؤول قسم تطوير الألعاب في "مايكروسوفت" فيل سبنسر "يسعدنا إعلان أن مايكروسوفت وبلاي ستايشن وقعتا صفقة ملزمة للاستمرار في إطلاق "كال أوف ديوتي" على بلاي ستايشن بعد الاستحواذ على أكتيفيجن بليزرد".

بدوره، قال رئيس "مايكروسوفت" براد سميث "منذ اليوم الأول من عملية الاستحواذ، التزمنا معالجة مخاوف الهيئات الناظمة والمنصات ومطوّري الألعاب والمستهلكين".

وسعت شركة "سوني" في السابق إلى منع استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفجين بليزرد" التي تنتج أيضا ألعابا ناجحة جدا مثل "كاندي كراش" و"وورلد أوف ووركرافت".

ومن شأن عملية الاستحواذ أن تجعل "مايكروسوفت" ثالث أكبر شركة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من حيث الإيرادات بعد "تنسنت" و"سوني".

المصدر: "أ ف ب"