هاتف آخر من Infinix ينافس بكاميراته وتقنياته أفضل هواتف سامسونغ

بدأت Infinix بالترويج لهاتفها الجديد الذي صمم لينافس هواتف غالاكسي الجديدة من سامسونغ من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف Infinix Note 30 VIP الجدي بهيكل أنيق التصميم محاط بإطارات معدنية متينة، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (162.7/75.9/8.2) ملم، وزنه 190غ.

وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 900 شمعة/م تقريبا.

وزوّد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مزودة بفتحة للتصوير العريض.

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ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8050، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وزودته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda