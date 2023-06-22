Asus تعود بقوة لعالم الهواتف مع جهاز أنيق ومواصفات ممتازة

قررت Asus إطلاق هاتف ذكي جديد مقاسه مريح في يد المستخدم ويتمتع بمواصفات ممتازة بنفس الوقت.

ويأتي هاتف Asus Zenfone 10 بهيكل أنيق التصميم محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، أما شاشته فجاءت Super AMOLED بمقاس 5.9 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 شديد المتانة المقاوم للخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فجاءت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، فها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع وتقنيات الشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda