آبل تحمي أعين مستخدمي أجهزتها المحمولة بميزة جديدة

أعلنت آبل أنها ومع إصدار iOS 17 المرتقب ستطلق ميزة جديدة تساعد على حماية أعين مستخدمي هواتفها وأجهزتها الذكية من الإجهاد والإشعاعات الضارة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نظام iOS 17 سيحمل معه ميزة جديدة تدعى "Screen Distance"، وهذه الميزة ستقوم بتنبيه مستخدم الهاتف أو الحاسب اللوحي في حال كان يستعمل الجهاز لفترة طويلة والشاشة قريبة من عينيه.

تهدف هذه الميزة الاختيارية إلى تخفيف إجهاد العين بشكل عام وتقليل احتمالية قصر النظر لدى الأطفال الذين يستخدمون أجهزة Apple بشكل متكرر.

وتبعا لـ"آبل" فإنه وللحفاظ على صحة العين يوصى بالحفاظ على مسافة 40-45 سم (أو 16-18 بوصة) بين جهاز iPhone وبين العين، وبمجرد تفعيل الميزة الجديدة سيقوم الجهاز بإصدار تحذير للمستخدم بعنوان "آيفون قريب جدا"، وذلك في حال كانت المسافة بين الهاتف وعين المستخدم أقل من 30 سم.

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وستكون ميزة Screen Distance متاحة على جميع طرازات iPhone و iPad Pro المزودة بميزة Face ID ، وستعتمد هذه الميزة نفس كاميرا TrueDepth مثل Face ID لقياس المسافة بين الشاشة والعينين.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد أطلقت سابقا العديد من الميزات في أنظمة iOS للحفاظ على صحة أعين مستخدمي أجهزتها المحمولة، ومنها ميزات Night Shif و True Tone و Dark Mode لتعزيز حماية العين عن طريق تقليل الضوء الأزرق وضبط سطوع الإضاءة في التطبيقات وخلق مظهر أكثر طبيعية للشاشة في ظروف الإضاءة المختلفة.

المصدر: app-time.ru