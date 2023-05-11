ماسك يحذّر من "حملة تطهير" واسعة لحسابات "تويتر"!

حذّر الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، من حملة واسعة سيتم خلالها حذف الكثير من الحسابات على "تويتر".

وقال ماسك في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "سيبدأ تويتر بحذف الحسابات التي كانت غير نشطة (لعدة سنوات)"، محذّرا من أن مستخدمي التطبيق سيلحظون انخفاضا في عدد المستخدمين بسبب حملة "التطهير" المذكورة.

وكتب ماسك: "نقوم بحذف الحسابات التي لم تظهر أي نشاط منذ عدة سنوات ، لذلك قد تلاحظ انخفاضا في عدد متابعيك".

وأشار ماسك إلى أن "تويتر" سيقوم بأرشفة تغريدات الحسابات التي سيتم حذفها من التطبيق، فيما لم يذكر ما إذا كان المستخدمون سيكونون قادرين على استعادة حساباتهم.

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ووفقا لسياسة "تويتر" الحالية يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوما أو يمكن حذفها بسبب "عدم النشاط لفترة طويلة".

وكان ماسك قد قال في ديسمبر العام الماضي "إن تويتر كان بصدد حذف 1.5 مليار حساب غير نشط، مشيرا حينها إلى الحسابات التي لم يكن لديها أية منشورات أو تغريدات أو مداخلات منذ عدة سنوات".

المصدر: فيستي