حدّث هاتفك "آيفون" الآن!.. آبل تصدر تحديثا أمنيا لنظام iOS يحمي من التهديدات الوشيكة!

أصدرت آبل أول تحديث من نوع جديد من التحديثات الأمنية لأجهزة "آيفون" و"آيباد" وMac، يُطلق عليه "الاستجابة الأمنية السريعة".

وتهدف إصدارات البرامج هذه إلى تقديم تحسينات أمان مهمة للأجهزة بين تحديثات نظام التشغيل.

ويمكن أن تساعد في إصلاح نقاط الضعف داخل البرنامج والتي يمكن أن تمنح المتسللين الوصول إلى هاتفك الذكي.

وتم توفير أول "استجابة أمنية سريعة" لأجهزة آبل التي تعمل بأحدث إصدارات iOS وiPadOS وmacOS. وهذه iOS 16.4.1 وiPadOS 16.4.1 وmacOS 13.3.1، والتي تم إصدارها جميعا الشهر الماضي.

ولتثبيت "الاستجابة الأمنية السريعة" الأولى، انتقل إلى "إعدادات" بجهازك، ثم انقر فوق "عام" و"تحديث البرنامج".

ويجب أن يظهر خيار يقرأ "استجابة أمان iOS 16.4.1 (a)"، وأسفله زر يقول "تنزيل وتثبيت".

وبعد النقر فوق هذا الزر ثم "إعادة التشغيل الآن"، سيتم إيقاف تشغيل جهازك وإعادة تشغيله مرة أخرى مع تثبيت التحديث.

ويجب أن يستغرق ذلك بضع ثوان فقط، لذا فهو أسرع بكثير من تحديثات iOS وiPadOS وmacOS العادية.

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وعند اكتماله، سيقرأ نظام التشغيل الخاص بك على أنه iOS 16.4.1 (a) أو iPadOS 16.4.1 (a) أو macOS 13.3.1 (a).

وسيتم أيضا ضبط إعدادات جهازك لضمان تثبيت أي "استجابة أمان سريعة" في المستقبل تلقائيا.

وللتحقق من ذلك، ارجع إلى قسم "تحديث البرنامج" وانقر فوق "التحديثات التلقائية".

ويجب أن يكون هناك مفتاح بجوار الخيار المسمى "الاستجابات الأمنية وملفات النظام"، والذي يجب أن يكون في الوضع الأخضر. وحتى مع تشغيل هذا الخيار، قد تتم مطالبتك بإعادة تشغيل جهازك لإكمال عمليات الإعداد المستقبلية.

ولكن إذا قمت بتعطيله، فسيظل الجهاز يتلقى آخر إصلاحات الأمان في تحديث البرنامج التالي.

وقد يتم أيضا تثبيت البعض تلقائيا حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

ويأتي إطلاق أول "استجابة أمنية سريعة" بعد أقل من شهر من إصدار iOS 16.4.1، ما أدى إلى إصلاح عيبين أمنيين ملحين.

وكان من الممكن أن يسمح كلاهما للقراصنة بالتسلل إلى الجهاز و"تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية"، وفقا لشركة آبل.

وكان من الممكن أن يمنحه هذا الرمز الوصول إلى البيانات الخاصة، والسماح بالتحكم في وظائف الجهاز وبتثبيت البرامج الضارة.

وقالت شركة آبل إنه يمكن استخدام "تحديثات الأمان السريعة" الجديدة "للتخفيف من بعض مشكلات الأمان بسرعة أكبر"، والتي ربما تم بالفعل استغلالها أو الإبلاغ عن وجودها.

ويمكنها أيضا المساعدة في تحسين مكتبات النظام الهامة - مجموعات مكونات البرامج التي تسمح بتشغيل نظام التشغيل والتطبيقات. على سبيل المثال، متصفح الويب Safari أو محرك WebKit الخاص به.

وتم الكشف عن مفهوم "الاستجابات الأمنية السريعة" في مؤتمر مطوري آبل العالمي (WWDC) العام الماضي. إنه يمنح المستخدمين خيار إلغاء تثبيت تصحيح الأمان إذا تسبب في حدوث مشكلات، وإلغاء الاشتراك في تلقيها بالكامل.

وكان آخر تحديث رئيسي للبرنامج هو iOS 16.4، والذي جاء بمجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك إضافة 21 رمز تعبيري جديد إلى لوحة المفاتيح.

المصدر: ديلي ميل