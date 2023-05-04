بكاميرا 200 ميغابيكسل.. Realme تستعد لإطلاق أفضل هواتفها!

كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات هاتف Realme الذي سيظهر قريبا ويتحدى بكاميراته أفضل الهواتف الموجودة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف +Realme 11 Pro سيحصل على كاميرا أساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف حتى الآن، ستجهز بثلاث عدسات بدقة (200+8+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

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وبالإضافة إلى التقنيات المميزة التي ذكرت سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.

المصدر: 4pda