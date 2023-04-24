إقبال دولي كبير على "مسابقة الروبوتات" التي تستضيفها روسيا هذا العام

أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن مسابقة تطوير الروبوتات التي تستضيفها روسيا هذا العام تشهد إقبالا كبيرا من قبل الفرق المحلية والأجنبية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "تقدم أكثر من 100 فريق من روسيا والهند والصين وكازاخستان وتركيا حتى الآن بطلبات للمشاركة في البطولة الدولية (معركة الروبوتات) التي ستنظمها روسيا هذا العام.. المنظمون يراجعون حاليا طلبات اختيار 48 فريقاً من الفرق التي ستشارك في المسابقة، ويقومون بتقييم التقنيات التي طورتها هذه الفرق ومقدار الخبرة والإبداع لدى أعضائها".

وأشار البيان إلى أن الحكومة الروسية كانت قد وافقت في وقت سابق من هذا العام على طلب تقدمت به وزارة التنمية الرقمية في البلاد لإحياء مسابقة "معركة الروبوتات" الدولية، وأن الفرقة التي ستحصد لقب البطولة في هذه المسابقة ستحصل على جائزة بقيمة 6 ملايين روبل.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فعاليات المسابقة في روسيا ستعقد هذا العام ما بين شهري يونيو وديسمبر، وعلى 3 مراحل، وستستعرض الفرق المشاركة فيها روبوتات متعددة الإمكانيات والاستخدامات، وسيتم الإعلان عن الفائزين في ديسمبر المقبل.

المصدر: فيستي