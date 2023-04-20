"ميتا" تدفع 725 مليون دولار في تسوية قضية الخصوصية

يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة لديه حساب على "فيسبوك" في أي تاريخ بعد 24 مايو 2007، التقدم بطلب للحصول على حصته من تسوية الخصوصية التي تبلغ قيمتها 725 مليون دولار.

وتدفع شركة Meta، وهي الشركة الأم لـ"فيسبوك" لتسوية دعوى قضائية تزعم أن أكبر منصة وسائط اجتماعية في العالم سمحت بتغذية الملايين من المعلومات الشخصية لمستخدميها إلى Cambridge Analytica، وهي شركة دعمت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.

وليس من الواضح مقدار الأموال التي سيحصل عليها المستخدمون الفرديون. فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يقدمون مطالبات صحيحة، تقل قيمة الأموال نظرا لأنه يجب تقسيمها بينهم.

وللتقدم بطلب التسوية، يمكن للمستخدمين ملء نموذج وإرساله عبر الإنترنت، أو طباعته وإرساله بالبريد الإلكتروني.

نشأت القضية من الكشف عام 2018 أن Cambridge Analytica، دفعت لمطور تطبيقات "فيسبوك" للوصول إلى المعلومات الشخصية لحوالي 87 مليون مستخدم للمنصة. ثم تم استخدام هذه البيانات لاستهداف الناخبين الأمريكيين خلال حملة عام 2016 التي بلغت ذروتها بانتخاب ترامب رئيسا.

المصدر: huffpost