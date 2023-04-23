مايكروسوفت تختبر ميزات جديدة تعزز الخصوصية في أنظمة ويندوز

بدأت مايكروسوفت باختبار ميزات جديدة في أنظمة Windows 11 من شانها أن تعزز حماية خصوصية مستخدمي هذه الأنظمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت بدأت باختبار إعداد خصوصية جديدٍ في نسخة 22624.1610 الخاصة بمعاينة Windows 11 Beta التي أطلقت الأسبوع الجاري كتحديث KB5025299.

ويطلق على إعداد الخصوصية الجديد اسم "استشعار التواجد"، ومن خلال هذه الإعداد سيقوم نظام التشغيل باستشعار ما إذا كان المستخدم نشطا في استعمال جهازه وتطبيقاته أم لا، وبالتالي سيقوم النظام بالتحكم بالتطبيقات لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على شحن البطارية في الجهاز.

وفيما رأى البعض أن هذه الميزة قد تؤثر عى خصوصية المستخدم أشارت مايكروسوفت إلى أن الميزة يمكن من خلالها حظر بعض التطبيقات من الوصول إلى بعض المستشعرات في الأجهزة الأمر الذي سيعزز خصوصية البيانات.

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كما أشارت مايكروسوفت إلى أن الخاصية الجديدة من شأنها أن تساعد على قفل الأجهزة والحواسب تلقائيا في حال ابتعاد المستخدم عنها أو في حال نسيان حاسبه يعمل والشاشة غير مقفلة.

ويمكن الوصول إلى الخاصية الجديدة في حال كون نظام التشغيل في الحاسب يدعمها عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في الجهاز، ومن ثم الذهاب إلى خيار الخصوصية والأمان، وبعدها خيار"استشعار التواجد".

المصدر: ixbit