روسيا تطور منظومة جديدة لتأمين الاتصالات في الأماكن النائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تعمل على تطوير منظومة جديدة تعتمد الأقمار الصناعية لتوفير خدمات الاتصالات في الأماكن التي لا تعمل فيها الشبكات الخلوية.

وحول الموضوع قال مدير قسم البرامج والمشاريع الواعدة في المؤسسة، ألكسندر بلوشينكو: "عام 2023 ستبدأ روس كوسموس العمل على تطوير منظومة جديدة من شأنها تأمين الاتصالات للأجهزة المحمولة في الأماكن النائية التي لا تعمل فيها خدمات الشبكات الخلوية، هذه المنظومة ستدعى direct-to-cell".

وأضاف "هناك العديد من المبادرات في العالم اليوم تتعلق بمحاولة الوصول المباشر إلى الهاتف المحمول من الأقمار الصناعية وتوفير قناة اتصال مباشر دون الحاجة لمعدات أرضية، نحن نعمل على مواكبة العصر، وهدفنا إيجاد حلول جديدة لمثل هذه الأمور.. تقنية direct-to-cell الجديدة التي نطورها ستقدم مستوى جديدا من خدمة العملاء في مجال الاتصالات".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت سابقا إلى أنها وفي إطار مشروع Sphere الفضائي تخطط لإطلاق عدة أنواع من الأقمار الصناعية المخصصة لتأمين الاتصالات وخدمات الإنترنت للأرض، منها أقمار Berkut-S التي ستعمل في مدارات تبعد 2000 كلم تقريبا عن سطح كوكبنا، كما ستطلق أقمارا جديدة لتأمين خدمات الإنترنت في مناطق القطب الشمالي.

المصدر: فيستي