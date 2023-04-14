وزارة التنمية الرقمية الروسية تنشر مشروع مرسوم رئاسي بشأن بطاقة الهوية الرقمية

أعدت وزارة التنمية الرقمية الروسية مشروع مرسوم رئاسي بشأن بطاقة الهوية الرقمية.

أعدت وزارة التنمية الرقمية الروسية مشروع مرسوم بشأن بطاقة الهوية الرقمية، حيث يُقترح مساواة تقديم المستندات الإلكترونية بتقديم أصولها الورقية.

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وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة الإجراءات القانونية التنظيمية، أن الوزارة تقترح مساواة تقديم المستندات الإلكترونية من خلال تطبيق "غوس أوسلوغي gosuslugi (الخدمات الحكومية)" الإلكتروني بتقديم أصول هذه المستندات. وبالتالي، يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني عند إثبات هوية شخص ما في أثناء التسوق في متجر، وفي أثناء ركوب القطار أو تلقي الخدمات العامة في مركز الخدمات الحكومية.وينص مشروع المرسوم على أن الحكومة الروسية ستحدد الحالات التي يكون فيها تقديم المعلومات من خلال الوثائق باستخدام التطبيق الإلكتروني التابع للخدمات الحكومية معادلا لتقديم بطاقة تُثبت هوية الشخص. بالإضافة إلى ذلك، سيتعيّن على مجلس الوزراء إقرار نظام معالجة المعلومات المرسلة باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أمر في وقت سابق بإعداد مشروع مرسوم بشأن استخدام بطاقة الهوية الرقمية بحلول الأول من مايو. ويجب أن يحتوي المرسوم على الحالات والإجراءات الخاصة بتقديم بطاقة الهوية الرقمية التي تم الحصول عليها باستخدام تطبيق الهاتف المحمول المرتبط بالنظام المعلوماتي للأجهزة الحكومية الفيدرالية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا