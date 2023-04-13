ماسك يعلن عن طريقة جديدة للمستخدمين لتحقيق أرباح عبر منصة تويتر

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يوم الخميس، أن مستخدمي "تويتر"، سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل مقاطع فيديو ونصوصا طويلة تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

وأشار ماسك أنه سيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما "أندرويد" و"آي.أو.إس".

وأضاف ماسك أن "تويتر" لن يحصل على نسبة من العائدات في أول 12 شهرا.

وقال ماسك: "هدفنا هو تحقيق أقصى قدر من النجاح للمبدعين"، مشيرا أن "تويتر" سيساعد أيضا في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

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المصدر: نوفوستي