العلماء الروس يبتكرون ذكاء اصطناعيا يساعد الروسيات على تحديد موعد زيارة طبيب التجميل

ابتكر الأطباء الروس خوارزمية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتحدد بناء على صور سيلفي متى يحين الوقت لزيارة طبيب التجميل.

وأظهرت الدراسات أن الفتيات بسن 16 إلى 25 عاما يلتقطن ما يصل إلى 3 صور سيلفي يوميا. وتستغرق تلك العملية حوالي 16 دقيقة. فما هو الناتج؟ - في أفضل الأحوال، ستنزّل أفضل صديقاتهن على شبكة التواصل "لايك" وسيكتبن "أنت جميلة جدا!" ولكن يمكنهن الاستفادة من عبادة السيلفي!

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ربما هذا ما اعتقده علماء جامعة " سيتشينوف" الطبية عندما ابتكروا نظام Beautyscan الطبي الذكي، وهو يحلل صورك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي كيلا يختبئ عيب واحد في بشرتك من الشبكة العصبية الاصطناعية. وسيقوم أخصائي التجميل الإلكتروني بفحص كل بثرة على بشرتك وسيعرض عليك إملاء استمارة ، ثم ستقارن الخوارزمية هذه المعلومات بقاعدة بيانات لأكثر الأمراض الجلدية شيوعا. ثم سيقدم Beautyscan توصيات للعناية وسيقترح عليك 3500 وسيلة من منتجات التجميل التي سبق أن أثبتت جدواها. وسيقوم بصياغة مشورة فردية حول كيفية تغيير نمط حياتك. وإذا كان تدخل الأطباء ضروريا، فإن البرنامج الإلكتروني سيقترح عليك استشارة طبية عن بعد.

وقد شارك أكثر من 40 طبيبا واخصائيا في البرمجيات في تطوير برنامج التجميل الإلكتروني.

ووفقا للإحصاءات، فإن أكثر من 30% من الروس لا يذهبون إلى الطبيب بسبب ضيق الوقت. وفي الوقت نفسه، يعاني نصف المواطنين من مشكلة جلدية واحدة على الأقل. وأشار %80 من الأشخاص المصابين بأمراض جلدية إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على حياتهم بشكل عام.

أعلنت ذلك د. إيكاترينا جريكوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، وهي مساعدة الأستاذ في قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في معهد "سكليفوسوفسكي" للطب السريري والمشاركة في العمل على تطوير المساعد الإلكتروني الجديد.

يذكر أن برنامج Beautyscan احتل المرتبة الثالثة في مسابقة الخدمات الطبية المستخدمة الذكاء الاصطناعي التي أقيمت في كوريا الجنوبية، وشاركت في المسابقة 2568 فريقا تمثل 129 بلدا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا