ماسك: فقط صاحب الحساب الأصلي يمكنه التصويت في استطلاعات تويتر

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه اعتبارا من 15 أبريل، فقط الحسابات الأصلية يمكنها المشاركة في استطلاعات الرأي على الشبكة الاجتماعية تويتر.

ويعتقد ماسك أن هذا الإجراء، سيساعد في التعامل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأشار ماسك كذلك، إلى أنه اعتبارا من منتصف أبريل، سيكون مرئيا بين الحسابات الموصى بها في قسم "لكم"، فقط المستخدم الذي تم التحقق منه.

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في 20 ديسمبر الماضي، أعلن ماسك أن شركة تويتر تنوي السماح لمشتركي Twitter Blue فقط بالمشاركة في استطلاعات الرأي المتعلقة بسياسته على الشبكة الاجتماعية التي تحمل الاسم نفسه.

المصدر: تاس