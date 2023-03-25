هاتف جديد من موتورولا بسعر منافس ومواصفات ممتازة

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف جديد في الأسواق العالمية، صممته لينافس أفضل هواتف أندرويد الجديدة من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف Moto G13 الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، مضاد للرطوبة والغبار، أبعاده (162.7/74.7/8.2) ملم، وزنه 183 غ.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتوا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، ومخمية بزجاج Panda glass.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Mediatek MT6769Z Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع.

المصدر: ixbit