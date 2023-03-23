Realme تكشف عن أحدث هواتفها ومواصفاته المنافسة

كشفت Realme عن هاتفها الجديد "10T" الذي جاء بمواصفات تنافس أفضل هواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.

وحصل الهاتف على هيكل مصنوع من المعدن والباستيك والزجاج المصضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.475.18.1) ملم، وزنه 187 غ.

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويهمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Mediatek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

أما كاميرته الأساسية فجاءت ثناية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الجهاز بمنفذين لشرائح التصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

المصدر: ixbit