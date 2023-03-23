هاتف "تنكو" قابل للطي يتحدى هواتف هواوي وسامسونغ

كشفت Tecno عن هاتفها الجديد القابل للطي الذي صنف كأهم منافس لهواتف Z Fold الجديدة من ساسمونغ.

ويأتي هاتف Tecno Phantom V Fold الجديد بهيكل قابل للطي أبعاده (159.4/140.4/6.9( ملم في حال كان الهيكل مفتوحا على مصراعيه، أما وزن الهاتف فـ 299 غ.

وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.85 بوصة، دقة عرضها (2296/2000) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 6.42 بوصة، دقة عرضها (2550/10808 بيكسل، ومعدل سطوعها 430 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 9000+، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ويتميز هذا الهاتف بقدرات التصوير الممتاز بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50+50+13) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

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ودعمته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، ومساح لبصمات الأصابع، وبطارية Li-Po بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 45 واط.

المصدر: ixbit