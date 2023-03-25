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مختبر "كاسبيرسكي" يكشف هجوما سيبرانيا على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقرم

العالم الرقمي و Social media

مختبر
24newnews.ru
صورة أرشيفية
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كشفت شركة "مختبر كاسبيرسكي" الروسية هجوما سيبرانيا على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم.

أفادت بذلك يوم 21 مارس الخدمة الصحافية للشركة.

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وأشارت إلى أن التجسس السيبراني مستمر منذ سبتمبر عام 2021 على الأقل. وتستخدم الهجمات السيبرانية برامج ضارة غير معروفة من قبل، أطلق عليها الخبراء في  "مختبر كاسبرسكي" اسم CommonMagic.

 في بداية الهجوم، يتم توزيع رسائل بريد إلكتروني تصيّدية على المستخدمين تصوّر نفسها على أنها واردة من مؤسسة حكومية بها أرشيف ZIP يحتوي على مستند غير ضار وملف به فيروس بامتداد مزدوج، مثل .pdf.lnk.

وعند تنزيل الأرشيف وتثبيته، يتم إدخال البرنامج في النظام، ويبقى البرنامج الضار فيه حتى بعد إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

المصدر: تاس

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