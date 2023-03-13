سامسونغ تعمل على حل بعض مشكلات هواتفها الرائدة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية ان شركة سامسونغ تعمل على إيجاد حل لبعض المشكلات التي يعاني منها مستخدمو هواتف Galaxy S23 الجديدة.

وتبعا للمواقع فإن "سامسونغ تعمل على إيجاد حلول برمجية لمعالجة المشكلات التي تتعلق بالكاميرات والتي اشتكى منها بعض مستخدمي هواتف Galaxy S23 الجديدة".

وأشار موقع PhhoneArena ، نقلاً عن IceUniverse Insider إلى "أن سامسونغ من المفترض أن تطلق تحديثا برمجيا لهواتفها الجديدة نهاية مارس الجاري، لتعالج معه مشكلات جودة الصورة والاستجابة البطيئة للكاميرا التي اشتكى منها بعض مستخدمي هواتف Galaxy S23 التي أطلقت هذا العام".

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وفي الوقت نفسه أشار بعض المطلعين في مجال التقنية إلى "أن المشكلات في كاميرات هواتف سامسونغ الجديدة الرائدة ليست مشكلات برمجية، وبالتالي قد يتعذر إصلاحها بالكامل عبر تحديث وتطوير البرمجيات".

وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ قد أعلنت في فبراير الماضي عن 3 نماذج من هواتف Galaxy S23، منها هاتف S23 Ultra الذي أصبح أول هواتفها المجهزة بكاميرا بدقة 200 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي