سامسونغ تمنح هواتف غالاكسي قدرات تصوير أفضل مع تحديث Camera Assistant

أعلنت سامسونغ أن هواتف غالاكسي الرائدة ستحصل على قدرات تصوير مميزة مع التحديث الجديد لتطبيق Camera Assistant.

وأشارت سامسونغ إلى أن التطبيق وبعد تحديثه سيكون متاحا لشريحة أوسع من هواتف Galaxy، وسيقدم لهذه الأجهزة ميزات جديدة تساعد على التحكم بجودة الصور وتعديل "حدّة الصورة" أو Sharpening، كما يمكن معه إيقاف هذه الميزة في كاميرات الهواتف تماما.

ومع التحديث الجديد بات بإمكان المستخدم التحكم بسرعة "الغالق" أو Shutter في كاميرا هاتفه، والموازنة بين سرعة التقاط الصورة وجودة اللقطة، كما وفّر التحديث للمستخدم إمكانية الضغط بشكل مطوّل على زر التقاط الصورة لتحويل الكاميرا لتوثيق الفيديو بدل الصور، أو توثيق صور متحركة بصيغة GIF.

إقرأ المزيد

ومنح تحديث Camera Assistant مستخدمي كاميرات الهواتف أيضا إمكانية التحكّم بشكل أفض في مؤقت الكاميرا، وضبط المؤقت للاتقاط صور بفوارق زمنية تتراوح ما بين 1-3 ثانية، كما حصل التطبيق على ميزات تساعد في ترشيد استهلاك البطارية أثناء التصوير، وخصوصا عند توثيق مقاطع الفيديو الطويلة، إذ بات التطبيق يقلل من سطوع الشاشة عند تصويرها.

وتبعا لساسمسونغ فإن تطبيق Camera Assistant سيتاح لعدد أكبر من هواتف Galaxy منها : Galaxy S22 Ultra، وS23 Ultra، و Note 20، و S20، وS21، وS22، وZ Flip 3، وZ Flip 4، وZ Fold 2، وZ Fold 3 وZ Fold 4.

المصدر: ixbit