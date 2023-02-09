ميزات جديدة في خرائط غوغل تجعل استكشاف العالم "رؤية غامرة"

أعلنت غوغل خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة من الميزات الجديدة التي ستجعل تطبيقات Google Maps أكثر فائدة وعملية بالنسبة للمستخدمين.

ومن بين الميزات الجديدةالتي أعلنت عنها غوغل في تطبيقات خرائطها كانت ميزة الرؤية الغامرة أو Immersive View، والتي تعتبر طريقة مميزا جدا لاستكشاف الاماكن، إذ تعتمد هذه الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية لدمج اللقطات في خدمة Immersive View وتوفير رؤية ثلاثية الأبعاد للمدن والشوارع ، ويمكن عبر هذه الميزة "التحليق" فوق مدينة معينة ومشاهدتها من الأعلى بجودة عالية، و"الهبوط" إلى الشوارع ومشاهدة تفاصيلها.

وتبعا لغوغل فإن هذه الميزة تدعم "الرؤية الغامرة" في عدة مدن حول العالم حاليا، هي لوس أنجلوس، ولندن، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، وطوكيو، ومن المفترض أن تضم في الأشهر القليلة القادمة مدنا إضافية مثل أمستردام وفلورنسا ودبلن والبندقية.

ومع التحديث الجديد للخرائط عدّلت غوغل خدمات "التجوال داخل الأماكن" أو Indoor Live View، لتشمل أماكنا أكثر حول العالم مثل المطارات ومحطات القطارات والأسواق التجارية.

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وتعتمد هذه الخدمة على تقنيات الواقع المعزز، وتظهر للمستخدم أسهما توجهه داخل الأماكن التي يتواجد فيها لتسهّل عليه عملية التنقل وخصوصا أثناء الرحلات السياحية.

وحدّثت غوغل في خرائطها أيضا خدمة Live View التي تساعد المستخدمين في الحصول على معلومات عن الأماكن التي يتواجدون فيها ، والتي من خلالها يمكن معرفة اوقات عمل محطات المواصلات أو المجمعات التجارية على سبيل المثال، أو أسماء واماكن المطاعم والصرافات الآلية القريبة منهم.

وأضافت غوغل إلى خرائطها أيضا خدمات تساعد أصحاب السيارات الكهربائية في العثور على محطات لشحن مركباتهم.

المصدر: 3dnews