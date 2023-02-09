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OnePlus تطرح أول حواسبها اللوحية بمواصفات مميزة جدا

العالم الرقمي و Social media

OnePlus تطرح أول حواسبها اللوحية بمواصفات مميزة جدا
youtube/Sparrows News
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قررت OnePlus التوسع في عالم الأجهزة الذكية، وكشفت عن حاسبها اللوحي الأول الذي أتى بمواصفات وميزات تجعله ينافس أفضل الأجهزة من فئته في الأسواق العالمية.

وحصل حاسب OnePlus Pad على هيكل متين مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (258/189.5/6.5) ملم، وزنه 552 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 11.61 بوصة، دقة عرضها (2800/2000) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام Android مع واجهات OxygenOS 13.1، ومعالج Mediatek Dimensity 9000 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

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وزود الحاسب بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل مجهزة بمصباح LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمت OnePlus هذا الجهاز بأحدث تقنيات بلوتوث، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: ixbit

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