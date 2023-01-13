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نيويورك تايمز: تويتر تطرح فكرة جديدة لزيادة إيراداتها

العالم الرقمي و Social media

نيويورك تايمز: تويتر تطرح فكرة جديدة لزيادة إيراداتها
Legion-Media
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة القائمة على شبكة "تيويتر" تدرس إمكانية بيع الأسماء المستعارة لحسابات بعض مستخدمي الشبكة، بهدف زيادة الإيرادات.

وتبعا لمنشور الصحيفة فإن "الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع الأسماء المستعارة أو مايعرف بالـ Nicknames لمستخدمي تويتر، حيث يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم عبر الشبكة، وأن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على زيادة الإيرادات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المعروف بعد فيما إذا كانت "تويتر" ستمضي في هذه الفكرة، كما لم يتم الكشف عن أن الفكرة ستشمل جميع الأسماء المستعارة لمستخدمي الشبكة أم بعضها.

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وكانت بعض مواقع الإنترنت كان قد أشارت سابقا إلى أن الحديث عن بيع الأسماء المستعارة للحسابات في "تويتر" كان قد بدأ منذ ديسمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "تليغرام" كانت قد أقدمت على مثل هذه الخطوة في أكتوبر الماضي، وتم بيع بعض الأسماء المستعارة للحسابات مقابل مبالغ مادية، ومن بين أغلى الأسماء المستعارة التي تم بيعها كان "@news"، إذ بيع مقابل 1.8 مليون دولار.

المصدر: لينتا. رو

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