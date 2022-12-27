وسائل إعلام: شركة "سامسونغ" تفشل في الوصول إلى هدف المبيعات السنوي

كشفت صحيفة Fnnews الكورية، عن فقدان شركة "سامسونغ" مكانتها أمام شركة "آبل" في سوق الهواتف الذكية العالمية، بعد فشلها في الوصول إلى هدف المبيعات السنوي الخاص بها.

وقام الخبراء بتحليل عمليات توريد هواتف "سامسونغ" الذكية، مقابل العلامات التجارية الأخرى لعام 2022، واتضح أن الشركة الكورية لن تكون قادرة على بيع 30 مليون جهاز من هواتفها الذكية قبل نهاية ديسمبر الجاري، وهو الهدف الذي حددته الشركة لنفسها نهاية عام 2021، وقال المحللون، إن الخطط كانت محبطة حتى وسط شعبية الأجهزة القابلة للطي التي قدمتها الشركة.

وتواصل شركة "سامسونغ" خسارة مكانتها في قطاع الهواتف الذكية المتميزة في السوق العالمية، وبحسب الخبراء، تسعى الشركة الكورية إلى بيع أجهزة باهظة الثمن، مثل الشركة الأمريكية "آبل"، ولكن تبين أن أرخص هاتف من طراز "سامسونغ غالاكسيA12 "، هو أكثر أجهزة الشركة شهرة.

وبحسب الخبراء، في السوق المحلية الكورية، تتمتع شركة "سامسونغ" بمكانة قوية كشركة مصنعة رائدة في مجال الهواتف، ولكن خارج كوريا الجنوبية، تأتي الشركة خلف العملاق الأمريكي "آبل".

وقامت "سامسونغ" على مدار العام بزيادة مؤشرات متوسط ​​سعر البيع للهواتف الذكية بنسبة 2% فقط، وبالمقابل، نمت مؤشرات متوسط السعر الخاص بشركة "آبل" بنسبة 7%، بفضل المبيعات القوية للأجهزة المتميزة.

وفي وقت سابق، قررت "سامسونغ"، عدم التوفير في إنتاج الهواتف الذكية من أجل التنافس مع "آبل"ـ ووفقا لمطلعين، حث كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة موظفيهم على التفكير في طرق لجعل الهواتف أكثر تنافسية، وليس التركيز على خفض التكاليف.

المصدر: لينتا.رو